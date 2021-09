Votre enfant est un peu grognon et fatigué ? Il a peut-être le syndrome pieds-mains-bouche

Votre enfant n'est pas dans son assiette ? Il présente des petits boutons rouges aux mains, aux pieds et à la bouche ? Il est peut-être atteint du syndrome pieds-mains-bouche. Une infection virale bénigne. On fait le point avec le Dr Barbara, pédiatre-référent dans l'émission "la Grande Forme".

Le syndrome pieds-mains-bouche est une maladie infectieuse virale, sans gravité. Elle touche principalement les jeunes enfants mais les adultes ne sont pas à l'abri pour autant. La maladie est très contagieuse et peut se transmettre entre l'âge de 6 mois et 4 ans via des objets infectés, au contact des mains ou encore d'aliments, et ce, par la salive, les sécrétions/selles de l'enfant.

Ce syndrome survient entre le printemps et l'automne et provoque des petits boutons rouges à l'intérieur de la bouche, sur la paume des mains et la plante des pieds. Les boutons peuvent cependant atteindre le siège, donc les jambes et les fesses.

Au niveau de la cause, il faut savoir que ce n'est pas qu'un seul virus qui engendre ce syndrome mais un type de virus à savoir le Coxsackie de groupe A. Cela signifie que si votre enfant a été infecté par un virus de cette famille, il sera immunisé mais uniquement contre ce virus et pourra donc être à nouveau infecté par un autre virus de ce type de famille. Au niveau de l'incubation, cela prend entre 3 jours et une semaine.

Attention à ne pas confondre ce syndrome avec la varicelle ; dans ce cas, les boutons ne démangent pas et ne deviennent pas croûteux. Au niveau des symptômes : toux, mal de gorge, mal au ventre, nez qui coule, maux de tête, fatigue et diarrhées peuvent être provoqués par cette maladie explique le Dr Barbara.