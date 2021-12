Variant Omicron : à quoi faut-il s'attendre ?

Le variant Omicron est de plus en plus souvent détecté chez nous. Mais que sait-on précisément au sujet de ce variant? Éléments d'information avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Dans le monde, 51 pays ont déclaré avoir retrouvé 2780 séquences du génome Omicron. La proportion des séquences Omicron est la plus élevée sur le continent africain. En ce qui concerne l’Europe occidentale, Omicron devient dominant au Royaume-Uni et au Danemark. Le 13 décembre en Belgique, 3% des infections documentées sont dues à Omicron, soit 10 fois plus qu'il y a 8 jours.

Mais que faut-il penser de ce nouveau variant ? L'équipe de "La Grande Forme" s'est tournée vers Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc : "Il y a deux semaines, on savait déjà qu'à priori, il avait l'air de se transmettre rapidement. Et force est de constater que deux semaines après, on ne peut aller que dans ce sens-là ; on voit en effet qu'en Grande-Bretagne le nombre de cas ne cesse de croître, au Danemark c'est la même chose et en Afrique du Sud, je pense qu'il est quasi majoritaire. Et en Belgique, on le cherche et donc on le trouve aussi. Donc je pense qu'on ne se trompe pas quand on dit qu'Omicron est là et qu'il va tout doucement supplanter le variant Delta..."

Patience et persévérance

Selon notre spécialiste, ce variant est encore méconnu, il va falloir du temps avant de pouvoir confirmer des éléments d'information à son sujet : "Je crois qu'on est allé un peu trop vite en disant qu'il était moins grave tout au début [...] À l'heure actuelle, on ne sait pas encore dire grand chose de ce variant qu'on a identifié il n'y a que deux-trois semaines. On sait aussi qu'il y a toujours un décalage entre le nombre de cas et d'hospitalisations. [...] Il faut continuer à surveiller ce qui est en train de se passer dans d'autres pays mais à nouveau avec certitude, on peut quand même dire qu'Omicron est là et va supplanter le delta. Pour la sévérité, c'est trop tôt pour pouvoir dire quoi que ce soit. Et puis, la sévérité n'est pas le facteur le plus important mais c'est la combinaison de plusieurs points qui importe."