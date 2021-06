Vague de chaleur : nos trucs et astuces pour mieux dormir la nuit

Par contre, il vaut mieux éviter la caféine et l'alcool , bien évidemment, ainsi que les céréales lourds et tout ce qui augmente les effets diurétiques comme les sodas.

On peut notamment citer l a pastèque, le melon, les agrumes, le concombre (97% d'eau), la laitue, les tomates, les courges, les laitages , etc.

La température idéale pour dormir est de 16 à 18 degrés dans une chambre. Pour éviter les grosses chaleurs, veillez à laisser les tentures/volets fermés la journée et aérez avant d'aller vous coucher. Autre point important évoqué par le Dr Charlotte ; pour se refroidir, la chose la plus importante est de s'hydrater ! Si o ne s'hydrate pas, on peut pas transpirer donc il est compliqué de se refroidir, c'est un cercle vicieux, comme si vous mettiez votre corps sur pause et vous ferez alors de l'hyperthermie, d'où l'importance de boire pour réguler la chaleur corporelle et vous aider à dormir.

Par ailleurs, le Dr Charlotte conseille de ne pas se coucher trop tôt mais plutôt de profiter de la fraîcheur du soir. En effet, c'est difficile - même pour les enfants - de s'endormir l'été à cause de la luminosité et de la chaleur. Mieux vaut donc se coucher un peu plus tard et faire une sieste l'après-midi comme il est de coutume dans les pays chauds.

Au niveau de la douche, ne prenez pas une douche froide mais tiède ! En effet, face au choc du froid, votre organisme va se battre pour conserver une température moyenne de 37 degrés. Résultat : il va produire de la chaleur donc vous aurez encore plus chaud après une douche froide !

Enfin, n'hésitez pas à utiliser la ventilation de la maison (attention : pas plus de 10 degrés de différence entre la chaleur intérieure et extérieure), un ventilateur au loin (pas face au visage pour éviter d'attraper un rhume) et de boire de l'eau mais pas trop froide, d'éviter le sport en plein cagnard et de privilégier une matière souple et naturelle comme le lin dans votre lit, cette matière permet de mieux évacuer la chaleur corporelle.

