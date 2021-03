Vaccins contre le Covid-19 : les 5 derniers éléments d'information à savoir

Le Docteur Charlotte précise qu'un auditeur nous a écrit pour nous demander pourquoi il avait reçu sa convocation par email alors qu'il n'avait pas informé le gouvernement de celle-ci. La réponse est simple la Wallonie a fait le choix de convoquer par email les plus de 65 ans dont l'adresse électronique est connue (via leur mutuelle). Pour accélérer les choses, le gouvernement vous contactera donc par ce biais. Et si vous n'avez pas d'adresse email, pas de panique; vous recevrez votre convocation par voie postale.

Wouter Beke, ministre flamand de la Santé, a annoncé que les personnes âgées de plus de 85 ans ne résidant pas en maison de repos pourront se faire vacciner contre le Covid dès le 15 mars en Flandre. Le ministre a déjà ordonné à son administration d'envoyer les invitations aux personnes dont l’âge est compris entre 65 et 85 ans. Mais priorité aux plus âgés d'entre eux en premier lieu, vous l'aurez compris.

Et pour finir, dans plusieurs semaines, la phase 2 avec le reste de la population de plus de 18 ans.

Pour commencer, le Docteur Charlotte tient à préciser qu'il existe une stratégie de vaccination qui diffère en fonction de chacune des 3 régions . Depuis janvier, la phase 1A poursuit son cours dans les trois régions ; la vaccination dans les maisons de repos et la vaccination du personnel de soin dans les hôpitaux. La phase 1B - la vaccination du reste de la population et ce, étape par étape - est actuellement mise en place région par région .

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Les huiles essentielles et leurs dangers. Chronique food : le mou culinaire.

La Grande Forme - Quid des vaccins contre le Covid-19 - 08/03/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances. Dossier : Les huiles essentielles et leurs dangers. Chronique food : le mou culinaire.

Le vaccin AstraZeneca désormais recommandé pour tous

La semaine dernière, une Conférence Interministérielle de la Santé (CIM) a pris la décision d'administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans. Par la même occasion, la CIM a pris la décision d'envoyer les convocations aux plus de 65 ans. Cette décision aurait tendance à angoisser la population comme le précise le Dr Charlotte puisqu'il y a quelques semaines encore, ce vaccin n'était pas recommandé aux plus de 55 ans.

Revirement de situation

L'Europe s'est montrée prudente face au vaccin AstraZeneca pour deux raisons : le taux plus faible de protection (82%) que les autres vaccins et l'absence de preuves cliniques pour les plus de 65 ans. Sauf qu'entre-temps, les résultats des campagnes de vaccination au Royaume-Uni et en Israël sont tombés : ils montrent que le vaccin fonctionne également pour les personnes plus âgées. Ce vaccin se fait en deux doses, à 12 semaines d'intervalles.

À savoir que grâce aux différents vaccins, dès la première dose, la circulation du virus diminue de 67% entre les personnes qui ont été vaccinées. Il est cependant possible d'attraper le virus après avoir reçu la première dose de vaccin mais sous une forme moins grave. Pour être protégé - de 80 à 95% d'efficacité selon le vaccin injecté - il faut avoir reçu les deux doses.

Par ailleurs, les vaccins ont été développés contre la forme grave du Covid-19 or, les jeunes sont rarement touchés par cette forme-là, d'où l'intérêt de vacciner les personnes qui risquent d'être fortement affectées et de finir potentiellement aux soins intensifs.

Les vaccins en attente du feu vert

Le vaccin russe Spoutnik V est actuellement en cours d'étude afin d'obtenir les éléments justifiant son autorisation de mise sur le marché. D'après les analyses des laboratoires désignés par le régulateur européen, ce vaccin aurait un taux de 93% d'efficacité.

Quant au vaccin mono dose Johnson & Johnson, il devrait être autorisé par l'Agence européenne des Médicaments sur le marché européen à la mi-mars. En Afrique du Sud, ce vaccin s'est montré efficace à 64% contre la maladie sévère, 28 jours après l'injection. Et cela monte jusqu'à un taux de 87,6% d'efficacité testé au Brésil.

Les doses "en trop"

Enfin, le Docteur Charlotte tient à souligne que dans les centres de vaccination pour le personnel soignant de première ligne, il reste parfois des doses car certaines personnes ne se sont pas présentées à leur RDV pour une raison X ou Y. Et pour ne pas les jeter, il existe un réseau parallèle qui demande aux médecins de réaliser des listes au préalable reprenant le nom des personnes plus susceptibles de contracter le Covid-19 (ou de première ligne comme la police). Cela permet de les appeler en dernière minute si quelqu'un n'est pas venu se faire vacciner et d'injecter la dose restante plutôt que de la jeter à la poubelle.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.