Vaccin contre le Covid-19 : quels sont les effets secondaires possibles ?

La campagne de vaccination a débuté fin décembre en Belgique. Depuis, 28% des Belges ont été totalement vaccinés et 50% ont reçu leur première dose. Des injections qui engendrent parfois des effets secondaires mais qui restent "non graves". On fait le point dans "La Grande Forme" avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Entre le début de la campagne de vaccination en Belgique à la fin décembre 2020 et le 12 avril, 10.943 rapports d’effets indésirables ont été notifiés via le formulaire disponible en ligne, indique jeudi l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS). Dans 69% des cas, il s’agit d’un effet qualifié de "non grave".

Pfizer et Moderna

Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, rassure quant aux effets secondaires : "Il y a des effets secondaires avec absolument tous les vaccins, c'est quelque chose de tout à fait normal ! Que ce soit la grippe ou le Covid-19 ou encore le Tétanos. Ce qu'on a constaté avec les vaccins à ARN messager - Pfizer et Moderna - c'est que les effets secondaires étaient plus fréquents à la deuxième injection par rapport à la première et parfois un peu plus sévères. Dans la majorité des cas, il s'agit de fièvre, d'une douleur au bras suite à l'injection et parfois l'impression d'avoir la grippe avec des douleurs un peu partout mais ça passe en général avec du paracétamol. Par ailleurs, les effets sont plus fréquents chez les plus jeunes - ce n'est pas pour autant un signe de gravité - et moins fréquents chez les plus de 55 ans."