Vacances de Pâques : comment bien préparer son séjour à la Côte belge avec des enfants ?

Si vous avez envie de prendre l'air à la Côte belge durant les vacances de Pâques, on vous aide à penser à tout niveau santé ! Le Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme", vous fait part de sa check-list dans sa consultation du jour.

C'est bien connu, l'air de la mer est vivifiant et pur, ce qui fait beaucoup de bien. Et il paraît même qu'il est moins contaminé par la pollution grâce à plusieurs actions au niveau du vent et de la lumière. Prendre un bon bol d'air frais à la Côte belge ne peut que faire du bien à votre tête et à votre corps. Le tout sans oublier de checker certaines choses avant votre départ.

La check-list du Dr Charlotte

Le chapeau

Le vent peut faire beaucoup de bien quand il fait chaud mais en même temps, il nous empêche de ressentir la chaleur, le soleil qui tape sur votre peau. Pour éviter les mauvaises surprises comme des coups de soleil, pensez à prendre un couvre-chef ! Cela permet également de protéger vos oreilles. Et même s'il fait plus frisquet, le chapeau est utile car le corps se refroidit en premier lieu par la tête. En protégeant votre tête (et celle de vos bambins), cela couvre 30% de la chaleur du corps. De plus, le froid et le vent peuvent donner des maux de tête donc mieux vaut prévenir que guérir grâce à un chapeau.

Les lunettes de soleil

La luminosité peut être très forte à la mer, mieux vaut donc ne pas oublier vos lunettes de soleil ! Cela peut vous aider à éviter d'éventuelles dégradations de la vue plus tard, surtout que certaines sont irréversibles. Pensez donc à prendre des lunettes de soleil, pour vous et pour vos enfants. La lumière peut assécher vos yeux et causer des migraines également.

La bouteille d'eau

Il est important de s'hydrater au quotidien, c'est bien connu. Sauf qu'avec le vent, on ne sent pas toujours qu'on se déshydrate. Donc méfiance ; à la mer, on a tendance à beaucoup plus marcher qu'en temps normal, prévoyez donc une bouteille d'eau lors de vos balades. Et n'oubliez pas que quand on a soif, c'est que c'est déjà trop tard, que votre corps est déshydraté donc n'attendez pas d'avoir soif pour boire.