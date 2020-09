Une question de vos enfants sur le coronavirus, surfez sur covidforkids.info

La grande forme - Covid For Kids - Extrait de La grande forme - 01/09/2020 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver et Docteur Charlotte vous donnent rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Une chouette initiative de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola à Bruxelles, un site internet réservé aux enfants qui explique le coronavirus. Dans " La Grande Forme ", une pédiatre à l’initiative du projet, Gabrielle De Crombrugghe nous en a dit plus. Covidforkids. info, c’est une plateforme qui rassemble des réponses aux questions que les enfants peuvent se poser sur la crise que nous traversons. Les petites têtes bouclées se posaient de plus en plus de questions sur ce qu’il arrivait. Il était donc important de créer un outil pédagogique pour les aider à mieux comprendre ce qui se passait. Pour parler aux enfants, l’indispensable, c’est la vulgarisation et l’image.

L’objectif de Covid For Kids D’une manière ludique et avec un discours simple, les équipes de l’Hôpital des Enfants ont voulu rendre l’information la plus imagière possible. Le but, traduire des questions scientifiques, en les simplifiant sans les dénaturer, avec des mots et des images qui parlent aux enfants. Un beau programme. Un petit exemple, pour parler du système immunitaire, on va le représenter avec des petits soldats qui nous protègent.

Le rapport à la santé des enfants a changé La période que nous avons traversée, et que nous traversons d'ailleurs encore, est très anxiogène pour les enfants. Le fait que leur quotidien a été profondément modifié ces derniers mois, et même assez brutalement avec le confinement, a amené nos enfants à se poser des nouvelles questions par rapport au corps humain, à la santé en général et même à la mort. Il est important dans cette période particulière d'être attentif à eux et à leur donner des réponses. Les différents spécialistes de l'enfance ont été très vigilants envers les enfants et beaucoup d'initiatives ont été proposées pour les accompagner. Continuez à poser vos questions sur la crise sur covidforkids.info