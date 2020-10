Une personne sur cinq touchée par un AVC, mais il est possible de récupérer !

Les deux origines de ces caillots sont le cœur et l’artère elle-même.

Un accident vasculaire cérébral (AVC), c’est la maladie d’une artère qui va être le siège d’un caillot de sang. Celui-ci va obstruer un vaisseau du cerveau. La zone du cerveau qui est relié par ce vaisseau ne sera donc plus irriguée. Cela peut laisser des conséquences très importantes.

En Belgique, une personne sur cinq fera un AVC à un moment de sa vie. C’est une maladie difficile à prévenir. Rien ne sert de faire des batteries de tests en tout genre pour tenter de le détecter. Par contre, il est possible de minimiser le risque par une bonne hygiène de vie.

Le plus souvent le patient a accumulé des facteurs de risque vasculaires , c’est-à-dire des situations médicales qui vont altérer la qualité de ses artères. Les plus sensibles à l’AVC sont les personnes sensibles à l’hypertension artérielle, les personnes atteintes de diabète, de tabagisme, d’alcoolisme par excès, la sédentarité, … Tous ces éléments augmentent la probabilité de faire un AVC.

Comment repérer une personne faisant un AVC ?

Ce n’est pas évident. Il faut être attentif lors d’événements brutaux. Tout va bien et puis d’un coup rien ne va plus. A ce moment-là, le patient atteint d’AVC va souvent développer une paralysie dans une zone du corps ou l’entièreté. Il peut aussi développer un trouble de la parole ou de la vue. Le malade n’a pas mal ce qui va faussement rassurer la personne et son entourage.