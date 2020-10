Un vagin ne se nettoie qu'avec de l'eau !

Le Docteur Charlotte, médecin référent de "La Grande Forme" nous parle de la vaginite, une inflammation de la paroi interne du vagin. Cette maladie est extrêmement répondue au sein de la population féminine.

La vaginite bactérienne peut être due à de nombreux facteurs : virus, parasite, champignon. Ces facteurs sont sexuellement transmissibles. Le Docteur a décidé elle de nous parler ici d’une autre forme de vaginite : la vaginite mycosique.

On va parler de ce type de vaginite chez une femme qui n’a pas spécialement eu de rapport sexuel à risque et même chez une jeune fille qui n’a jamais eu de relation sexuelle. La vaginite à mycoses se caractérise par des brûlures, des démangeaisons et une petite sécrétion blanchâtre au niveau du vagin. Ce dernier ainsi que la vulve sont alors enflammés. C’est très désagréable.