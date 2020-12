Un téléphone solidaire en soutien des personnes isolées

Il y a d’abord eu un premier travail de récoltes des numéros de téléphone. Les bénévoles ont dû se replonger dans les annuaires téléphoniques. Les personnes vivant dans leur foyer ou en home étaient ciblées. Il est plus difficile d’avoir un contact avec les personnes en maisons de repas. Soit ils ne sont plus capables de prendre le téléphone, pour d’autres il est complexe d’avoir une ligne direct.

Actuellement, les bénévoles ont fini leur premier "tour de papote" avec les plus de 75 ans. Les appels sont bien accueillis par les plus âgés. Certains appels ne durent que quelques minutes pour d’autres, c’est plus long. Certaines personnes âgées en profitent pour raconter un peu leur vie et rompre l’isolement.

Une deuxième vague d’appels va être lancée pour ceux qui le souhaitent.

