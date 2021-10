Un rhume en vue ? La Propolis ou "l'antibiotique des abeilles" peut vous guérir !

100% naturelle, la Propolis est une matière végétale produite par les abeilles, pour garantir la propreté de leur ruche. Mais elle a également des vertus pour les êtres humains. Depuis l’Egypte Antique, la Propolis est réputée pour ses effets bénéfiques : elle se révèle être un antibiotique et un cicatrisant très efficace. Le point avec Ellen Desmecht, herboriste et chroniqueuse pour "La Grande Forme."

►►► À lire aussi : Les bienfaits des produits de la ruche : la propolis

La Propolis est un produit fabriqué par les abeilles à partir de diverses résines recueillies sur les bourgeons et sur l’écorce de certains arbres. Certains arbres (les conifères par exemple), et certains bourgeons (ceux du bouleau et du peuplier par exemple) produisent des résines. Les abeilles ouvrières collectent ces résines pour les amener vers la ruche, où elles sont mélangées à de la cire et de la salive d’abeilles. La propolis est présente à l’entrée de la ruche et protège les abeilles des bactéries. Tel un paillasson, elle sert aux abeilles pour se désinfecter les pattes, avant de rentrer dans leur ruche.