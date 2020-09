Un reflux gastrique peut dégénérer en cancer, n'hésitez pas à vous faire diagnostiquer

Vous êtes nombreux à souffrir de reflux gastriques. C’est un mal de plus en plus récurrent dans la société contemporaine. L’équipe de "La Grande Forme" a invité le Docteur Michel Fiasse, gastro-entérologue pour nous expliquer les causes et nous conseiller.

L’estomac fabrique de l’acide pour permettre la digestion des aliments. Le reflux gastro-œsophagien est une situation pathologique où cet acide remonte vers l’œsophage au lieu de rester dans l’estomac. A la base de l’œsophage, il y a pourtant un sphincter qui empêche ce reflux. Il est fermé à l’heure des repas et s’ouvre après ceux-ci pour laisser passer les aliments.

Il y a deux causes mécaniques fréquentes du reflux. Pour certains, le sphincter ne fonctionne pas bien et laisse passer l’acidité. D’autres sont atteints de hernie hiatale. Dans ce cas, une partie de l’estomac passe au-dessus du diaphragme. Le sphincter ne peut donc plus être fonctionnel.

Le problème, c’est que l’œsophage, au contraire de l’estomac n’est pas fait pour résister à un fort taux d’acidité. Cela donne donc une sensation de brûlures derrière le sternum. Ces douleurs surviennent surtout quand on est couché.

Le reflux peut s’accentuer avec certains aliments comme les épices, le café, l’alcool,… Les aliments à hautes teneurs en graisse sont souvent néfastes car ils demandent une sécrétion acide importante. La cigarette et le surpoids font également partie des facteurs aggravants.