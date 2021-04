Un petit nose wash ? Nos conseils pour nettoyer votre nez de façon optimale !

L'équipe de "La Grande Forme" s'est intéressée à l'hygiène nasale. Si on a pour habitude de se laver tous les jours, de se brosser les dents matin et soir, on a moins souvent le réflexe de se laver le nez alors que c'est tout aussi important ! On en parle dans la consultation du Docteur Charlotte, médecin référent de l'émission.

Le nez est rempli de petits organes qui s'appellent les cornets nasaux. Ils sont recouverts de cils qui jouent le rôle de filtre à allergènes, particules, polluants, etc. Ces filtres ne fonctionnent bien que s'ils sont bien lubrifiés grâce à la production de mucus donc il est bien de le renouveler (se moucher le nez) explique le Dr Charlotte.

En effet, ce mucus se renouvelle naturellement mais en présence de polluants, allergènes ou virus plus importants, le mucus va être plus chargé et il faut le laver pour que les cils puissent mieux faire leur travail et restaurer les capacités olfactives (sentir).

Nettoyer son nez correctement

Pour bien se laver le nez, on peut utiliser une solution physiologique pour rincer ses narines : on incline la tête sur le côté, on met la solution dans la narine du haut, on obtient une pression et ça va sortir depuis l'autre narine. Pour l'enfant, ça se fait couché. Vous pouvez utiliser ce sérum en spray, en flapule, en poire, comme vous le sentez. Pour information : une fois ouverte, la flapule ne peut être conservée que 24H durant alors qu'une bouteille de sérum physio peut être gardée durant 15 à 45 jours maximum. La composition du sérum physiologique est très particulière : 9 grammes de sel pour un litre d'eau et ça s'appelle une eau de mer "isotonique" car ça représente la même quantité de sel que nous avons dans notre corps : 0,9% de NaCl (Chlorure de Sodium) souligne le Dr Charlotte.