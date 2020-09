Un asthme traité est une crise évitée

L’asthme touche de plus en plus de gens en Belgique, notamment à cause de l’augmentation de la pollution. L’équipe de "La Grande Forme" a invité Thibault Coppens, kinésithérapeute spécialisé dans la respiration pour nous en dire plus.

Le diagnostic, c’est le point de départ. Il ne faut pas s’autoproclamer asthmatique. C’est bien un médecin qui doit poser un diagnostic sur base de l’histoire du patient et d'épreuves fonctionnelles respiratoires.

Pour rappel, les symptômes de l’asthme sont des toux nocturnes ou lors d’exercices sportifs, une capacité respiratoire diminuée et parfois un sifflement dans la poitrine. Si vous ressentez ces symptômes plus de deux fois par semaine, il est primordial de consulter un médecin.

La pollution, l’obésité, le tabac sont des facteurs aggravants de l’asthme.