Traumatisme post-inondations : quelques conseils pour aller mieux

Il y a un mois et demi, de terribles inondations ont frappé la Belgique et d’autres pays voisins. Cette catastrophe naturelle a bouleversé le quotidien de nombreuses personnes. Dans l’émission "La Grande Forme" sur Vivacité, la psychiatre Caroline Depuydt propose quelques pistes pour soulager la douleur psychologique provoquée par ces inondations.

Ces dernières semaines, il y a eu un élan de solidarité qui a été très positif. "Cela a eu des bénéfices matériels et des bénéfices psychologiques sur les gens, parce qu’ils ne se sont pas sentis seuls" explique le Dr Caroline Depuydt. Mais avec la rentrée scolaire, les gens vont devoir reprendre le cours de leur vie. Et pour les personnes qui ont vécu ses inondations, il y a de traumatismes qui restent, et qu’il ne faut pas oublier.

Quand on vit un traumatisme, au début c’est aigu. De semaines en semaines on digère, et on reprend une vie plus ou moins normale petit à petit. Mais pour certains, ce n’est pas si évident. Ils vivent une période de stress post-traumatique. Il se marque par des cauchemars, une anxiété presque permanente et une tendance à revivre la scène traumatisante en boucle. Si ça persiste, il faut aller consulter un médecin général et un psychologue.

Il faut parfois faire le deuil à cause de décès dans la famille. Mais aussi parfois le deuil de biens matériels. Des objets qui avaient une grande valeur sentimentale mais qui ont été tellement abîmé qu’on ne peut pas les garder. Il est important, dans ces cas-là, même si cela semble dérisoire, de ne pas oublier de chérir le souvenir, qui est aussi important que l’objet en lui-même. "Ce que l’on porte dans son cœur a autant de valeur, la tristesse est légitime et on peut lui laisser une place" ajoute Caroline Depuydt.

Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver vous donne rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Le lundi, mardi et jeudi avec le Docteur Charlotte, médecin généraliste. Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Et chaque vendredi, la psychiatre, Caroline Depuydt vous aide à lâcher prise. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

La Grande Forme - Traumatisme post-inondations: conseils pour aller mieux - 27/08/2021 Chaque jour de la semaine de 13h à 14h, Adrien Devyver vous donne rendez-vous en direct sur VivaCité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé "La Grande Forme" ! Le lundi, mardi et jeudi avec le Docteur Charlotte, médecin généraliste. Chaque mercredi, la pédiatre Barbara Abramowicz vous livre ses conseils et répond à vos questions. Et chaque vendredi, la psychiatre, Caroline Depuydt vous aide à lâcher prise. Tous les jours, ils sont entourés d’une série d’experts qui vous aident à garder la grande forme en toutes circonstances.

Se recréer un sentiment de sécurité intérieure

Lorsqu’on vit quelque chose de difficile, en général, on rentre chez soi. Chez soi on se sent bien, on se réfugie sous sa couette, on se sent protégé. Mais dans le cas des inondations, c’est ce lieu même qui a parfois été totalement détruit. On se retrouve donc avec un sentiment de double insécurité. Il est donc essentiel de se recréer une pièce ou l’on se sentira bien. Avec des coussins, des plaids, des huiles essentielles. Un endroit où on se sent chez soi. Cela peut également venir des contacts rassurants avec son partenaire ou avec des amis. Partager un moment de détente et de tendresse.

S’exprimer, parler de son vécu. Ce n’est pas se plaindre, mais permettre de se décharger.

L’entourage joue un rôle important : parents, amis, camarades ou professeurs. Eventuellement un psychologue, si la charge émotionnelle est trop forte ou la situation vécue dramatique. Pour cet entourage, l’enjeu est d’apporter une écoute empathique, non jugeante et qui n’essaie pas de minimiser les faits mais les prend à leur juste valeur. Ce dont la personne a besoin, c’est de s’exprimer et de se sentir écouter sans jugement.

Rester dans l’action .

L’action, c’est l’impression d’avoir un peu de maîtrise sur la situation. Il faut éviter de rester les bras ballants, impuissant. Des études démontrent que les personnes ayant subi un traumatisme aigu s’en sortent mieux s’ils sont actifs. C’est important de se sentir utile. On peut programmer des choses : se renseigner pour une voiture, appeler les assureurs, nettoyer. On peut se faire une to do liste.

Maintenant donc c’est le temps de la reconstruction pour certains, du deuil pour d’autres. Des périodes difficiles à vivre, pour lesquelles un accompagnement, une vigilance et un soutien sont nécessaires.

La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h30 en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.