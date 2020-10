Tout sur le côlon irritable !

Le côlon, c’est en fait le gros intestin. Dans l’ordre, l’estomac, l’intestin grêle et finalement le côlon. Le côlon dit irritable est une pathologie fonctionnelle , c’est-à-dire qu’il n’y a pas de lésions organiques. On ne peut pas détecter un côlon irritable par un examen radiologique, par une prise de sang ou même une coloscopie. C’est un diagnostic purement clinique qui se caractérise par des douleurs abdominales, des ballonnements, un transit irrégulier avec alternances de constipation et de diarrhée. Cet examen est donc basé uniquement sur les symptômes et l’interrogatoire du patient.

Les causes

Les chercheurs n’ont pas encore réussi à déterminer les causes exactes. Mais, on sait que le stress a une influence sur cette pathologie. Il y a aussi une prédominance féminine très nette. Plus de deux tiers des patients sont des femmes. On est maintenant de plus en plus sûre que c’est aussi lié à un déséquilibre de la flore intestinal.