Tous les jours, retrouvez "La Grande Forme" avec Adrien Devyver - © Tous droits réservés

Adrien Devyver vous présente "La Grande Forme" - La Grande Forme - 19/08/2020 En cette période de crise de sanitaire notre santé n’a jamais été aussi importante ! Chaque jour de la semaine de 13h à 14H, Adrien Devyver et Doc Charlotte vous donnent rendez-vous sur vivacité pour répondre à toutes vos questions liées à votre santé. Ils seront entourés d’une série d’experts qui vont vous aider à garder la grande forme en toute circonstance. Une place spéciale sera accordée aux enfants et à leur univers le mercredi avec la pédiatre Barbara Abramowicz. On bougera avec Roland le coach sportif, on ira sous la couette avec Alexandra Hubin, on prendra notre pause lunch avec Véronique Liesse, on ira prendre l’air avec Virginie Hess et on activera nos neurones avec Patrice Goldberg. La grande forme, c’est tous les jours de 13h à 14H sur Vivacité