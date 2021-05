Tendinopathie : quelle différence avec une tendinite et comment la traiter ?

La tendinopathie est une lésion à un tendon, à ne pas confondre avec une tendinite. On fait le point avec Etienne Tys , kinésithérapeute et kinésithérapeute du sport à Uccle, dans l'émission "La Grande Forme".

La tendinopathie est engendrée par un phénomène "d'over use", soit une surutilisation ou une utilisation nouvelle. Elle peut toucher des sportifs comme quelqu'un qui jardine ou se lance dans la course à pied.

La tendinopathie induit des phénomènes dégénératifs dans le tendon. Résultat : pour en guérir, il faudra arrêter le geste pathogène qui a déclenché la douleur. Il faut également tenir compte de l'ancienneté des lésions : si c'est récent, l'arrêt ne sera pas long mais plus le problème est ancien, plus l'arrêt sera long explique notre kinésithérapeute : "Ceux qui ont des tendinopathies chroniques, c'est parce qu'ils ont négligé les premiers signes d'alerte et ont cumulé des phénomènes dégénératifs qui débouchent sur une altération du tendon. Et comme on doit attendre le remaniement du collagène (matière qui fait le tendon) et que ce renouvellement est extrêmement lent, il faut des semaines voire des mois pour qu'il retrouve un aspect normal."

Cependant, un arrêt sportif ne veut pas dire ne rien faire ; on met le tendon au repos pas la personne. Il est important de trouver une activité de substitution pour maintenir une bonne irrigation sanguine et ses qualités cardiorespiratoires souligne Etienne Tys.