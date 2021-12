Températures négatives l'hiver : comment réagir en cas d'hypothermie ?

L'hiver est bel et bien là. Les températures baissent de plus en plus et le risque d'hypothermie se fait de plus en plus présent. On parle d'hypothermie lorsqu'il y a une réduction significative et potentiellement dangereuse de la température du corps. Mais comment réagir dans ce genre de situation ? Éléments d'information avec le Dr Wauters, médecin urgentiste dans "La Grande Forme".

"L'hypothermie, c'est quand la température descend en-dessous de 35 degrés. Elle peut être légère, modérée voire sévère (sous 28 degrés). Tout le monde peut être exposé à une hypothermie à partir du moment où on est exposé au froid sans être bien protégé ; une personne dans un logement peu chauffé, un skieur, un SDF, etc. L'hypothermie est une pathologie qu'on rencontre fréquemment l'hiver" explique le Dr Wauters.

Les gestes qui sauvent

Si la personne est consciente, on va lui proposer une boisson chaude - surtout pas d'alcool - la couvrir avec des couvertures et du linge chaud et enlever ses vêtements mouillés/humides car ça va entretenir l'hypothermie. Quand l'hypothermie est plus grave, la personne peut être inconsciente donc on peut soit la mettre en position latérale de sécurité, soit assurer les manœuvres de réanimation si la respiration est anormale et le pouls pas perceptible. "Si une personne est en hypothermie et semble être inconsciente, il ne faut surtout pas la mobiliser parce que le fait de la mobiliser va réchauffer certaines parties périphériques du corps et renvoyer du sang froid vers la partie centrale. En effet, le corps se protège en gardant le sang chaud pour le cœur, le cerveau, etc. Donc en hypothermie sévère, il ne faut jamais immobiliser" recommande notre spécialiste.

Par contre, le bain chaud n'est pas recommandé ; mieux vaut couvrir la personne avec un plaid ou une couverture de survie.