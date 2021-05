Témoignage poignant dans "La Grande Forme" à l'occasion de la Journée mondiale des Infirmières

À l'occasion de la Journée mondiale des Infirmières, l'équipe de "La Grande Forme" a mis à l'honneur ces héros du quotidien. Catherine Verstegen, infirmière pédiatrique dans un service de néonatologie intensif, est intervenue sur notre antenne. Un témoignage poignant.

Ce 12 mai, c'est la Journée mondiale des Infirmières et des Infirmiers. L'occasion de mettre à l'honneur ces héros du quotidien. Depuis le début de la pandémie, ils sont encore plus sollicités et se donnent sans compter pour sauver des vies. Un métier qui manque cruellement de reconnaissance mais qui reste certainement un des plus beaux métiers du monde. Catherine Verstegen, infirmière pédiatrique dans un service de néonatologie intensif, est intervenue sur antenne pour témoigner de ce qui l'anime chaque jour qui passe dans sa profession.

Infirmière : plus qu'un métier, une vocation

On dénombre plus de 150 000 infirmières et infirmiers en Belgique. Un métier pour lequel certaines vouent une véritable passion comme c'est le cas de Catherine : "D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu être infirmière et surtout travailler avec les bébés. Au fur et à mesure de mes études, j'ai fait des stages dans lesquels je me suis beaucoup plu et de fil en aiguille, après 3 ans d'études et une spécialisation en pédiatrie, je me suis retrouvée en néonatologie. [...] On est vite mis dans le bain et on sait très vite si ça nous convient ou non. Personnellement, ça correspondait à ce que j'imaginais mais c'est grâce aux stages que j'ai trouvé ma voie et cela fait déjà 12 ans que je travaille en néonatologie."

40% des infirmiers veulent changer de métier

D'après un sondage réalisé en France auprès de 60 000 soignants, près de 40% des infirmiers veulent changer de métier. Un constat assez alarmant qui n'étonne pourtant pas du tout Catherine : "Je ne suis sincèrement pas du tout surprise... En commençant, on s'imagine qu'on va pouvoir changer les choses mais on se rend vite compte que la pénurie est bien présente, on la ressent de plus en plus fort chaque année... Et avec la pandémie, je comprends tout à fait que la moitié ait envie de changer de métier... La charge de travail est énorme, souvent on n'est pas assez d'infirmières pour le nombre de patients et puis il y a des normes mises en place mais qui ne reflètent pas la réalité des services donc souvent, on est en sous-effectif."