Témoignage d’Eby Brouzakis, touché par la polio

C’est la journée internationale de la lutte contre la poliomyélite. L’équipe de "La Grande Forme" a décidé d’en parler. En plus, bonne nouvelle, cette maladie aurait été éradiquée récemment du continent africain.

Adrien Devyver a invité Eby Brouzakis, journaliste sportif à la RTBF pour qu’il nous parle de cette maladie qui l’a touché quand il était tout petit. A 6 mois, il vivait au Congo et il y a eu une épidémie de polio. Eby a été vacciné, mais le vaccin était soit périmé soit mal administré. En tout cas, il n’a pas fonctionné sur lui et il a été frappé par la maladie.

"Les premières informations reçues par mes parents étaient que je ne survivrais pas à la maladie. Elle a commencé chez moi par de très fortes fièvres. Heureusement, celles-ci ont baissé. C’est ensuite les jambes qui ne fonctionnaient plus bien. À nouveau, les médecins ont annoncé que je ne marcherai jamais ", nous raconte le journaliste sportif de la RTBF. Des perspectives très négatives.

Eby BROUZAKIS nous raconte qu’il sait "que pleinement rendu compte de la maladie quand j’avais 4 ans et j’avais une énorme attelle. Et puis, plus tard quand des complexes sont apparus ".

"Chez moi, dans un premier temps, cela a touché toute la partie gauche de mon corps. J’ai eu l’œil gauche qui ne voyait plus qu’à 2/10, le bras et la jambe gauches paralysés. Cette jambe était aussi atrophiée et certains muscles manquaient. Aujourd’hui, j’ai pu récupérer mon bras gauche. Au niveau de la jambe, j’ai dû être opéré deux fois avant de pouvoir marcher de façon plus ou moins correcte avec une petite claudication.", s’explique le journaliste. Malgré le bilan de départ, sa qualité a su être considérablement améliorée.