Stress et anxiété : et si le CBD était votre meilleur allié ?

Stress et fatigue : et si le CBD était votre meilleur allié ?

Vous avez déjà peut-être entendu parler du "CBD" ou du cannabidiol, mais vous ne savez pas vraiment ce que c’est… Il s’agit d’une substance active du cannabis, mais bien loin de l’usage d’une drogue. Contrairement à certaines croyances, il n’a ni effet planant, ni euphorisant. Le CBD peut même être bénéfique dans certaines situations. Explications dans "La Grande Forme", avec Leïla Khaled, assistante psychiatre.

Pour bien comprendre : la substance du cannabis qui lui confère ses propriétés de drogue s’appelle le "THC." C’est lui qui fait planer, qui rend euphorisant et dépendant. Le CBD ne possède aucune faculté ou capacité euphorisante. Au mieux, il peut proférer un état de relaxation qui est comparable à celui lorsqu’on prend un bain chaud. Il n’y a pas d’altération des perceptions sensorielle, il n’y a pas d’altération de la conscience. ►►► À lire aussi : Le CBD, on peut le fumer mais pas le consommer… Vous avez dit absurde ? Le cannabis contient du THC et du cannabidiol naturellement. La nature a prévu que les deux composants co-existent car ils interagissent. Pour que la plante pousse et soit consommable, les deux éléments sont nécessaires. Il y a cependant moyen d’isoler le cannabidiol de la plante, ou de produire des plantes de cannabis qui contiennent préférentiellement du CBD. Il est donc tout à fait possible de consommer du CBD dans le cadre de la législation, sans qu’il ait des effets similaires à la drogue ou de stupéfiant. Les législations européennes prévues pour la vente de produits contenant du CBD limitent la présence de THC à 0,2/100.

Fumer du CBD : bonne ou mauvaise idée ?

Le CBD a montré une efficacité comparable à celle des anxiolytiques, pour traiter le stress aigu. Mais concernant l’anxiété, on a très peu de données. Actuellement pour le CBD, il y a une seule et unique indication qui a été approuvée par communauté médicale et elle concerne les cas d’antiépileptiques. ►►► À lire aussi : CBX médical : on a testé les patchs au CBD pour mieux dormir Par ailleurs, il y a une efficacité de plus en plus rapportée dans la littérature, notamment en ce qui concerne le sommeil. Le CBD abaisserait le taux de cortisol, permettrait de s’endormir plus rapidement et augmenterait la durée du sommeil. Le CBD pourrait promouvoir la mémoire et la concentration Au niveau de la concentration, une étude anglaise est également sortie. Elle met en évidence le fait que le CBD augmente l’irrigation de zones impliquées dans la mémoire, notamment celle de l’hippocampe. "Donc effectivement, le CBD pourrait promouvoir la mémoire et la concentration" ajoute le Dr Khaled. Dans ce domaine, c’est très prometteur.

"Si on est très stressé, je pense que ça peut valoir la peine d’essayer le CBD avec un accompagnement médical, mais ça n’a pas été encore approuvé" explique le Dr Khaled. Il est important que sa consommation s’inscrive dans le cadre d’un suivi médical. Le CBD est un médicament et il y a des contre-indications et des interactions médicamenteuses. Si on a envie de se lancer là-dedans, il faut absolument en parler à son médecin.​​​​​​​

Et donc, comment consommer ce fameux CBD ?

En Belgique, tous les médecins peuvent prescrire du CBD pharmaceutique et le délivrer sous forme de prescription magistrale, par son pharmacien. Mais il existe également toutes sortes de préparations contenant du CBD, qui s’achètent dans le commerce. Mais ils ne sont pas soumis à la même rigueur de fabrication pharmaceutique. Il faut juste faire attention que la quantité de CBD qu’on prend qui va atteindre la circulation sanguine et qui va être efficace va varier selon le mode de prise. C’est pour ça que c’est important d’être encadré médicalement. ►►► À lire aussi : Cinq questions autour de la vente libre de l’huile de CBD dans les pharmacies On peut le consommer sous toutes sortes de formes et sous toutes sortes de modes d’administration. Mais pour l’instant en Belgique, il est possible de fumer le CBD, mais pas de l’ingérer. En Europe pour l’instant, la méthode la plus efficace est l’huile à mettre sous la langue. Mais plus efficace de toute, selon la littérature, est le spray nasal, qui lui, n’est pas encore disponible en Europe.