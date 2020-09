Stop aux smoothies ! Rien ne vaut un simple fruit

Les smoothies ne sont pas la solution miracle pour manger des vitamines. L’équipe de "La Grande Forme" a demandé à sa chroniqueuse " alimentaire ", Véronique Liesse, de nous expliquer le pourquoi du comment.

Sous la forme de smoothies, les fruits perdent une grande partie de leurs fibres. Elles sont pourtant très importantes dans une alimentation équilibrée, notamment pour un transit de qualité.

De plus, ces smoothies sont souvent plus riches en sucre puisqu’on va utiliser plusieurs fruits. La boisson contient finalement de nombreux glucides. En parallèle, l’index glycémique de ces smoothies est souvent élevé. Conséquence, consommer trop d’aliments à index glycémique élevé provoque de fortes productions d’insuline, hormone favorisant le stockage du glucose, et facilite à terme la prise de poids.