Soyez positif avec les enfants TDAH

En tout cas, la base pour les enfants TDAH ou pour n’importe quel enfant, c’est de faire preuve de bienveillance et de logique .

La difficulté des gens atteints du TDAH, c’est notamment l’attention. Ils ont des problèmes à être attentifs ou à rester attentifs . Du coup, au niveau de l’école, c’est compliqué. Il est nécessaire de mettre en place des choses pour faciliter la vie des enfants et des enseignants.

Il y a des enfants différents. Ils peuvent notamment être TDAH, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité. Pascale De Coster, présidente de l’ASBL TDAH Belgique et écrivaine sur le sujet est venue nous en parler dans "La Grande Forme".

4 remarques positives pour une négative

Les enfants, et encore plus les enfants atteints de TDAH ont besoin de renforcement positif. Ce n’est pas toujours facile pour les parents mais c’est vraiment très important pour le développement de l’enfant.

Pascale De Coster insiste sur l’importance de vous renseigner, vous faire aider et accompagner si vous êtes atteint du TDAH ou un de vos proches. L’objectif étant d’avoir une boîte à outils la plus remplie possible pour gérer ce trouble au mieux en fonction de chacun car une personne atteinte n’est pas l’autre.

Cliquez ici pour retrouver toutes les brochures sur le TDAH, trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

Une question à nos experts, c’est par ici que cela se passe !

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité