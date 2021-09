Sous la douche : 4 astuces pour réduire votre consommation d'eau

Sous la douche, la consommation d'eau peut grimper très vite sans même qu'on ne s'en rende compte. Virginie Hess, Raconteuse de nature dans "La Grande Forme", vous file ses trucs et astuces pour économiser l'eau dans sa douche.

Une douche consomme moins d’eau (80 litres en moyenne) qu’un bain (150 litres), sauf si elle dure longtemps ! Mais il est possible de faire encore mieux avec quelques astuces pour économiser l’eau dans sa douche.

Investir dans un pommeau de douche économique

Le principe est simple, les systèmes d'économiseurs optimisent la pression du jet de la douchette en fractionnant les gouttes d’eau. Vous avez l’impression de bénéficier de la même quantité d’eau alors que vous en utilisez bien moins. Le pommeau économique se visse sur un flexible de douche classique. Son prix se situe entre 20 et 50 euros, selon le nombre de jets, les options anti calcaire... Un investissement vite amorti si l’on en juge l’économie réalisée en termes de consommation d’eau.

Utiliser un timer de douche ou un "stop douche"

Il existe des alertes digitales et des sabliers à placer sous la douche et qui vous alertent quand votre douche dure trop longtemps. Le stop-douche, quant à lui, est un appareil s’intercalant entre le robinet et le tuyau flexible de la douche et qui permet d’interrompre momentanément la douche, sans modifier ses réglages (débit, température), permettant d’économiser entre 10 et 40 % d’eau. Pratique à utiliser quand on se lave les cheveux, quand on applique un masque ou pendant qu’on se savonne.

Récupérer l’eau froide

En attendant que l’eau ne devienne assez chaude, ne la laissez pas se perdre bêtement. Placez un seau sous la douche afin de récolter ce liquide et utilisez-le pour arroser vos plantes, par exemple.

Pas sous la douche tous les jours

Les jours où vous ne vous lavez pas les cheveux, vous pouvez vous rafraîchir avec un gant de toilette, un lavabo et un peu de savon ! En plus, c’est meilleur pour votre peau. Dans le même ordre d’idées, moins vous vous lavez les cheveux, mieux c’est. À la fois pour votre chevelure et pour l’environnement. Les shampoing solides et secs permettent de se laver les cheveux moins fréquemment après les avoir utilisés un certain temps.