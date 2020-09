Sortons quotidiennement nous ressourcer dans notre belle nature !

Pendant le confinement, vous êtes nombreux à avoir renoué avec la nature. Un bienfait que Virginie Hesse, notre chroniqueuse "nature" dans "La Grande Forme", nous explique plus en détail.

Ecouter le chant des oiseaux, faire un potager, se balader dans les parcs et squares du coin, toutes ces activités qui nous permettent de nous reconnecter avec la nature. Ce lien avec elle, on en a besoin. Il est profondément ancré en nous, dans nos racines. Nos ancêtres viennent quand même de la forêt. Souvent dans nos vies d’aujourd’hui, on oublie de prendre le temps d’aller se ressourcer dans la nature.