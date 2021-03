Six conseils pour prévenir le burn-out parental

C'est bien connu, être parent n'est pas de tout repos. Et parfois, on peut se sentir submergé au point de faire un burn-out parental. Mais comment s'en sortir ? Les conseils de Barbara Abramowicz, pédiatre référent de l'émission "La Grande Forme".

La première définition du "burn-out" date des années 70, il s'agissait à l'époque d'une situation de mal-être physique ou mental lié au quotidien professionnel. On pourrait donc penser que "burn-out" et "parental" ne s'accordent pas puisque la définition renvoie au métier de l'individu.

Or, d'après notre pédiatre, cette définition s'applique également au burn-out parental pour la simple et bonne raison qu'être parent est une vraie profession, c'est même le métier le plus dur du monde selon notre experte. On n'apprend pas à devenir parents, on ne naît pas "maman" ou "papa", on le devient. Bien que beaucoup de choses soient intuitives, ce métier - dans la société dans laquelle on vit - est de plus en plus difficile. Nous avons peur au quotidien pour nos enfants.

Vers les années 80-90, la définition du burn-out parental est pour la première fois évoquée, il s'agit alors d'un épuisement engendré par un excès de stress qui a duré trop longtemps avec une absence de ressources suffisantes pour le compenser.

Les symptômes du burn-out parental

En burn-out parental, les parents se sentent épuisés, vidés, bref, au bout du rouleau ! Cela peut mener à une perte de plaisir et le symptôme le plus grave qui en fait une vraie maladie : la distanciation affective avec son enfant. Donc on s'éloigne inconsciemment de son bambin.