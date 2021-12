Sinusite : 4 astuces pour la soulager le plus rapidement possible

Mal de tête, nez qui coule, vertiges, sensations d'oppression ; la sinusite est une inflammation des sinus. C'est généralement dû à un virus ou une bactérie. Les sinusites peuvent être particulièrement douloureuses. Mais comment soulager une sinusite le plus rapidement possible ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin généraliste référent dans "La Grande Forme".

On a tous déjà eu ce qu'on appelle une sinusite et ça peut parfois être très douloureux... Une sinusite est une inflammation de la paroi interne du sinus explique le Dr Charlotte : "Les sinus sont en fait un ensemble de cavités creuses situées de chaque côté du nez et du front. En réalité, nous avons quatre paires de sinus : les maxillaires (dans les pommettes), les frontaux (partie basse du front), les ethmoïdaux (entre les yeux) et les sphénoïdaux (derrière la cavité nasale). Lorsqu'il y a une inflammation des muqueuses qui recouvrent l'intérieur du sinus, on parle de sinusite."

La sinusite est généralement provoquée par un virus ou une bactérie. Résultat : la muqueuse s'irrite et enfle et obstrue le sinus. Cela veut dire que le mucus ne peut plus s'écouler vers le nez, tout est stocké au même endroit et les microbes en profitent pour se multiplier. Les maux de tête sont alors fréquents lorsqu'on a une sinusite tout comme cette sensation de pression au visage et de douleurs dans les sinus, dues justement à cette accumulation de mucus.

Symptômes