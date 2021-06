Simuler pendant un rapport sexuel, est-ce grave ?

Faire semblant de prendre du plaisir lors d'une relation sexuelle, cela peut arriver de temps à autre. Mais est-ce réellement bon de simuler ? On fait le point avec Alexandra Hubin, sexologue référente dans l'émission "La Grande Forme".

Notre sexologue n’est pas catégorique ; pour Alexandra Hubin, cela dépend de la fréquence à laquelle on éprouve moins de plaisir et qu'on use donc de la simulation. Si c’est une fois de temps en temps, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, cela arrive que ce ne soit pas forcément le pied et il n'y a rien de grave à cela.

Communiquer, c'est primordial

Par contre, il ne faut pas minimiser l’impact négatif que peut engendrer une simulation répétitive : "Là, c’est le signe d’un manque cruel et néfaste de communication sexuelle au sein de couple. On n'ose pas exprimer à son/sa partenaire qu'on ne s'y retrouve pas dans la sexualité et qu'il faudrait peut-être apporter certains changements. On peut aussi s'imaginer qu'il n'y a pas de magie or si on n'exprime pas les choses, ça ne peut pas aller en s'améliorant..."

Lorsque l'on fait l'amour, que la respiration devient plus forte, qu'on émet des gémissements, etc. tout ça, c'est comme une forme de GPS. Et donc si on simule systématiquement, c'est comme donner un GSP défectueux à son/sa partenaire et forcément, ça ne peut pas fonctionner. Il faut utiliser la simulation à bon escient, souligne notre experte.

Une femme qui crie au lit ne surjoue pas forcément

Pas spécialement selon Alexandra Hubin : "Certaines femmes ont besoin d'exprimer leur plaisir pour arriver à son paroxysme. Le plus souvent, ces focalises copulatoires en réaction au plaisir que l'on ressent sont la manifestations de sensations et émotions qu'on a quand on a du plaisir et certaines femmes ont besoin de s'exprimer de cette façon-là, comme une sorte d'encouragement pour arriver au plaisir."