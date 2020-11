SIDA : Où en est la contamination ?

Le sida, c’est le syndrome d’immunodéficience active. C’est un virus qui va entrer dans les cellules et qui va prendre le contrôle de celles-ci. Elles sont donc fragilisées et elles ne peuvent plus se défendre correctement face aux autres maladies qui atteignent le corps. L’immunité du patient est donc fortement réduite.

Les chiffres diminuent depuis quelques années grâce aux traitements. Néanmoins, la contamination reste élevée avec 3 personnes dépistées par jour en Belgique . D’autres maladies sexuellement transmissibles continuent à être très présentes et à se propager. De plus, on constate qu’en moyenne le dépistage est tardif.

Une clé : le dépistage

Plus tôt on sait qu’on est infecté par le virus, au plus vite on peut suivre un traitement adéquat pour sa santé, mais aussi éviter de contaminer d’autres personnes.

La qualité de vie et l’espérance de vie de la personne touchée seront réellement augmentées avec un dépistage rapide et la mise en place d’un traitement.

Concernant la transmission, les traitements aujourd’hui permettent d’être positif au VIH mais de ne plus être contaminateur. C’est également pour cela qu’il est important d’être dépisté et ensuite traiter. Au plus vite, au mieux pour tout le monde.

En parallèle, il existe plusieurs armes pour lutter contre la propagation du virus : les préservatifs qu’on peut se procurer gratuitement en planning familial, le traitement post-exposition à prendre dans les 48 heures après une relation à risque ou encore un traitement préventif.

