Sexualité : quelles peuvent être les zones érogènes hors zones génitales ?

Si certaines zones comme le clitoris ou le pénis sont le plus souvent associés au plaisir, d'autres zones peuvent l'être également mais sont moins stimulées. Éléments d'information avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Certains endroits du corps auxquels on ne pense pas forcément peuvent être sensibles aux caresses durant les préliminaires. Les zones érogènes sont multiples et ne se résument pas au clitoris ni au pénis pour susciter plaisir et désir. Alexandra Hubin fait le point dans "La Grande Forme".

Nos zones érogènes correspondent-elles à nos organes sexuels ?

Non, les zones érogènes correspondent aux parties de notre corps à la sensibilité exacerbée, qui, lorsqu'elles sont stimulées peuvent provoquer une excitation sexuelle. Résultat : on fait souvent le raccourci en se disant que le sexe féminin ou masculin est la seule zone érogène alors qu'en réalité, tout notre corps à ce potentiel-là ! Il faut investir tout le corps et ne pas se limiter aux zones sexuelles. L'intégralité de notre corps est érogène !

Les femmes ont-elles plus de zones érogènes que les hommes ?

Non mais c'est sans doute l'un des plus grands stéréotypes de la sexualité. Soi-disant, les hommes ne réclament des caresses que sur les parties génitales et les femmes voudraient qu'on caresse tout leur corps. Pourtant, chez les hommes comme les femmes, le plaisir peut se trouver en stimulant diverses zones du corps. Ces explorations permettent une déconnexion du contexte extérieur et une connexion au plaisir. De plus, le fait d'être dans une progression va empêcher l'homme d'éjaculer précocement car cela lui permet de mieux gérer l'excitation sexuelle, c'est une sorte de gymnastique pour les hommes comme pour les femmes.