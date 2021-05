Sexualité : la taille du vagin importe-t-elle ?

Sur le net, on parle beaucoup des sondages sur la taille du pénis et son impact sur la sexualité mais une de nos auditrices se demande s'il existe le même type de sondage pour le vagin. On fait le point avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme".

Autant on parle souvent de la taille du pénis, autant il existe beaucoup moins d’études au sujet de la taille du vagin. Cependant, tout comme pour le pénis, il existe une taille moyenne pour le vagin. Les scientifiques l'ont calculée sur base de l'ouverture du vagin au niveau de la vulve (petites et grandes lèvres) jusqu'à la pointe du col de l'utérus et la réponse est 8cm de moyenne explique Alexandra Hubin.

Certes, cette taille peut paraître petite mais on parle bien de la longueur et non de la largeur. À savoir qu'en réalité, sous l'excitation sexuelle, le vagin va s'étendre - en plus de se lubrifier pour permettre une pénétration fluide - et il peut aller jusqu'à doubler de taille en longueur.

Cependant, certaines femmes peuvent ressentir des douleurs ou une gêne dans le fond du vagin, ça peut notamment être dû à de l'endométriose donc il ne faut pas hésiter à en parler à son médecin. On peut aussi passer par d'autres alternatives et expérimenter d'autres positions sexuelles, où le pénis peut aller moins loin car il est très important que toute relation sexuelle soit agréable et il ne faut pas se forcer à continuer avec une gêne ou l'autre précise notre sexologue.