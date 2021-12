Sexualité chez les + de 50 ans : il n'y a pas d'âge pour les MST !

Il y a aussi un facteur générationnel souligne Nicolas Evrard : "On l’a déjà dit, les campagnes de sensibilisation actuelles visent les jeunes adultes, avec des codes et un langage adapté à cette génération. Les 50+ ne se sentent donc pas concerné, la campagne de sensibilisation passe au-dessus de leur tête."

Il ne faut pas oublier non plus que ceux qui ont soixante ans aujourd’hui ont généralement débuté leur vie sexuelle avant les années 80, à une époque où la sexualité était beaucoup plus insouciante. Je rappelle quand même que les septuagénaires d’aujourd’hui – donc ceux qui ont plus de septante ans et en moyenne il y en a un sur trois est encore sexuellement actif - c’est grosso modo la génération de mai 68. Tous ces gens ont une vision beaucoup plus " spontanée " de la sexualité. C’est quelque part l’émergence du VIH dans les années 80 qui amené un vent de peur et une conscientisation des dangers d’une relation non protégée.

Conclusion : il n'y a pas d'âge pour les MST

Il n’y a pas d’âge pour les MST. Quel que soit son âge, il faut donc songer à se protéger en cas de relation éphémère ou lorsqu’on débute une nouvelle relation. Il ne faut pas hésiter non plus à se faire dépister si on a un doute.

"Je rappelle par ailleurs qu’on est tout à fait en droit de refuser une relation si l’autre ne veut pas de protection. Et qu’une panne, c’est pas si grave, ça peut arriver à tout le monde. Au pire, si ça présente un peu trop souvent il y a des médicaments et des traitements" conclut notre chroniqueur.

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast telles que : Pocket Casts, Podcast addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast.