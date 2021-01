Sexo : les conseils indispensables pour une fellation réussie !

Autre conseil auquel on ne pense pas toujours : se mettre dans une position confortable pour offrir cette gâterie "car si on est en tension musculaire ou mal positionné, on ne va pas pouvoir bénéficier de tous les plaisirs." Enfin, dernier conseil et pas des moindres : Il faut s'amuser à le faire ! "C'est essentiel ! Ce n'est pas un acte mécanique ou quelque chose de focalisé sur le pénis et limité à des mouvements de va-et-vient avec la tête. On doit y voir un jeu intime, varier le rythme et la façon de faire avec de doux baisers, des coups de langue ou encore englober le tout avec sa bouche. L'utilisation des mains est également recommandée pour caresser toute la zone au sens large : les fesses, le périnée, l'intérieur des jambes, les testicules et le pénis."

Selon Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission : " La règle d'or est d'en avoir envie ! Si on le fait à contre-cœur ou en étant mal à l'aise, c'est certain, le partenaire à qui on offre cette mise-en-bouche va le sentir et on va passer à côté de l'objectif de base : se faire du bien."

La fellation, du latin fellatio, dérivé de fellare qui signifie "sucer, téter" , est une pratique sexuelle très en vogue depuis les années 70. Une pratique dans laquelle on se retrouve au plus près de la zone intime de son partenaire... Ce qui peut parfois mettre mal à l'aise ou semer le doute dans l'esprit du/de la partenaire qui se demande comment faire une bonne fellation ?

La fellation, c'est tout un art. Pour la réussir, la communication dans le couple est primordiale pour faire part de vos envies et vos limites lors de cet acte. On en parle dans "La Grande Forme" avec notre sexologue référente, Alexandra Hubin .

Prudence et communication

Deux mots-clés lors d'une fellation : la prudence et la communication.

Prudence si vous êtes avec un nouveau partenaire : il est important d'utiliser un préservatif car même s'il n'y a pas d'éjaculation durant l'acte, il y a un risque de contracter une MST (maladie sexuellement transmissible). Sortez couverts !

La communication est très importante dans un couple. Tout d'abord, si votre partenaire n'aime pas faire des fellations, "il ne faut pas forcer quoi que ce soit ! Faire l'amour, cela doit être du plaisir de A à Z. Il faut respecter les envies de chacun et si on n'aime pas tel ou tel acte sexuel, il y en a plein d'autres ! Mais l'important est de communiquer et de pouvoir également demander à son/sa partenaire pourquoi tel ou tel petit plaisir ne le/la tente pas car parfois, il peut juste s'agir d'a priori qui bloquent la personne. Comme par exemple la peur de mal faire donc il faut guider notre partenaire, pas forcément en parlant mais par la gestuelle. On peut aussi avoir peur des odeurs désagréables, dans ce cas, on peut rassurer son partenaire sur sa routine d'hygiène. Il y a aussi la peur que ça aille jusqu'au bout ; jusqu'à l'éjaculation. Là, il vaut mieux se mettre d'accord : soit la fellation est un petit jeu lors des préliminaires, soit on va jusqu'à l'éjaculation pour le plaisir de l'autre."

Il faut pouvoir parler le plus simplement possible à son/sa partenaire, non pas au moment intime une fois sous la couette, mais avant ou après et exprimer ses expressions en "je". Cela permettra de développer votre complicité, de vous sentir mieux et de pouvoir pimenter votre vie sexuelle !

