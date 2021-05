Santé oculaire : 5 conseils pour prendre soin de vos yeux !

Il est nécessaire de prendre régulièrement sa tension oculaire dès l'âge de 40 ans quand on commence à avoir de la presbytie et si on est hypermétrope. Il est important de se faire suivre car le risque de glaucome augmente également.

Avoir une alimentation riche en Omega 3 est bon pour la vue et la protection de l'œil (saumon, noix, épinard, huile de colza, etc.) explique le Dr Charlotte.

La lumière bleue

yeux Elle serait aussi néfaste que la lumière solaire et pourrait être responsable de certains problèmes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge ainsi que la cataracte (vision floue, voilée ou brouillée). De plus, quand vous travaillez devant votre écran trop longtemps, votre cerveau ne fait plus la différence entre le jour et la nuit. Résultat : mieux vaut porter des lunettes pour diminuer la lumière bleue, il faut aussi éviter les reflets dans l'écran car ça fatigue l'œil, il est impératif de faire des pauses et enfin, il est utile de réduire le rétroéclairage de votre PC, iPhone, etc. Afin que cette lumière soit moins agressive pour votre œil.

Le soleil

Il faut être prudent et pas seulement en été, mais en hiver également. Pour protéger vos yeux des méfaits du soleil, il est impératif de porter des lunettes. Pour bien les choisir, il existe une recommandation européenne avec des indices allant de 0 à 4, selon le pourcentage croissant de lumière filtrée. Cela peut vous aider dans votre choix. À savoir que certaines marques font des lunettes polarisées, pour les gens qui font du bateau par exemple, les verres polarisés réduisent la fatigue oculaire et bloquent le réfléchissement des rayons. Enfin, il existe également des lunettes avec un système photochromique ; un verre correcteur dont la propriété est de se teinter en fonction des UV auxquels il est soumis.

