Saignement du nez : les bons gestes pour l'arrêter

C'est une question posée par pas mal de nos auditeurs ; quels sont les premiers gestes à appliquer lorsqu'on saigne du nez ? Et que faire si on n'arrive pas à stopper ce saignement ? L'équipe de "La Grande Forme" a posé la question à Vanessa Wauters, médecin-urgentiste de l'émission.

Le saignement du nez est appelé épistaxis dans le jargon médical. Il s'agit d'un phénomène courant mais tout à fait bénin comme l'explique Vanessa Wauters, médecin-urgentiste : "Le saignement du nez est une faiblesse des vaisseaux du nez donc c'est assez dépendant d'une personne à l'autre, certaines y seront plus sujettes que d'autres. Les facteurs favorisants sont un environnement sec et relativement chaud - ce pourquoi on en a en hiver par exemple - ou encore le fait de prendre des médicaments anticoagulants, l'hypertension et si on est enrhumé, qu'on éternue beaucoup, ça fragilise également les vaisseaux sanguins du nez."

Recommandations en cas d'épistaxis

Si cela vous arrive, Vanessa Wauters recommande de :