Saignement de nez : Compressez une narine

Barbara Abramowicz, la pédiatre de "La Grande Forme ", nous parle du saignement de nez chez les enfants.

Le nez est une zone très vascularisée, c’est-à-dire avec pleins de petits vaisseaux. Des petites blessures ou une sécheresse de la partie nasale peuvent donner lieu à l’explosion d’un vaisseau et donc le nez saigne. Certaines personnes peuvent également avoir le nez blessé à cause d’une allergie ou à des grandes chaleurs. La plupart des causes sont bénignes. Pas d’inquiétude !

Ce n’est souvent pas grave le saignement de nez, mais c’est anxiogène pour les parents de voir tout ce sang.

Pour poser un premier diagnostic, il faut commencer par voir s’il y a des saignements à d’autres parties du corps. Le plus grand risque est un trouble de la coagulation. Mais ce problème ne va pas être localisé qu’au niveau du nez. Les patients atteints de ce souci de santé vont saigner dans d’autres zones, comme dans la gencive en se brossant les dents. Quand ils vont gratter une croûte, cela ne va pas s’arrêter de saigner. Il faudra dans ce cas faire des analyses médicales.

Si, par contre, le saignement du nez est localisé et s’arrête assez rapidement, pas d’inquiétude. Ce n’est que nos petits vaisseaux qui pètent.