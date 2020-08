Rythmez vos nuits, pour un sentiment de repos !

C’est bientôt la rentrée. Et, il est grand temps de retrouver un rythme " normal " de sommeil. Fini les excès. Le Professeur Olivier Mairesse, spécialisé dans le sommeil était l’invité de "La Grande Forme".

L’été est souvent synonyme de grasses matinées, de soirées tardives et de chaleurs nocturnes, tous ces éléments ne nous aident en rien dans un sommeil de qualité. Cela perturbe notre rythme de veille/sommeil. Pour bien commencer cette nouvelle année académique, il faut reprendre des bonnes habitudes en se levant et se couchant à la même heure. Cela synchronise nos rythmes et permet de se sentir reposer.