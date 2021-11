Rouleau de Jade et Gua Sha : quésako ?

Depuis quelques années, le monde merveilleux des soins de la peau voit arriver de nouveaux outils hérités de la médecine traditionnelle chinoise. Focus sur le rouleau de Jade et le Gua Sha, deux appareils dont les beautistas ne tarissent pas d’éloges. On fait le point avec Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine Flair.

Le rouleau de Jade

Le rouleau de Jade est un rouleau facial en cristal composé de deux petites pierres de Jade de tailles différentes. Utilisé depuis des siècles par la médecine traditionnelle chinoise pour retirer les énergies négatives et équilibre le ‘chi’, désormais ce petit outil de massage ne cesse de faire parler de lui pour d’autres raisons.

Les bienfaits

La pierre de Jade est froide au toucher. Ce refroidissement permet d’éclaircir le teint, réduire les poches, stimuler le drainage lymphatique et donc éliminer les toxines et favoriser la circulation sanguine. Grâce à lui, la peau est plus lumineuse et le teint amélioré. Elle atténue les rides et ridules, stimule la production collagène, raffermit et procure une sensation d’apaisement et de relaxation.

L'utilisation

Sur une peau propre, on applique un sérum ou une huile visage. On vient alors rouler le rouleau de Jade sur le visage. On l’utilise en travaillant par zones et en roulant toujours du centre du visage vers l’extérieur et en effectuant un mouvement ascendant. On évite d’utiliser un tel outil si on souffre de problèmes d’acné car la pierre de Jade est poreuse et risque de propager les bactéries sur le visage. On veille toujours à bien désinfecter le rouleau avec un savon doux après chaque utilisation. Le rouleau de Jade peut s’utiliser tous les jours.

Combien ça coûte ?

Le rouleau de Jade coûte en moyenne une trentaine d’euros. Si le rouleau est vendu à un prix très bas, mieux vaut passer votre chemin car il y a de fortes chances qu’il s’agisse d’une pierre teinte et polie chimiquement pour faire croire à une pierre de Jade.