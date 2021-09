Rituel beauté du soir : les 5 étapes à suivre pour avoir une belle peau

Le rituel beauté du soir est indispensable si vous voulez préserver votre peau de la déshydratation et des rides. Emilie Van de Poel, chroniqueuse beauté dans "La Grande Forme" et journaliste beauté pour le magazine Flair, vous file ses trucs et astuces pour un rituel sans accroc.

Nous sommes nombreuses à filer directement au lit après une longue journée ou une soirée un peu trop arrosée. Pourtant, il est primordial de prendre soin de sa peau avant d’aller dormir. Voici les bons gestes à adopter.

On se brosse les cheveux

Le brossage permet de démêler les cheveux et de les rendre plus sains et brillants. Il va stimuler la micro-circulation sanguine, assouplir le cuir chevelu, favoriser la repousse, retirer les impuretés accumulées durant la journée. Enfin, le brossage sert à répartir le sébum présent sur le cuir chevelu sur toute la longueur du cheveu afin de l’hydrater naturellement.

On nettoie sa peau

On démaquille et on nettoie sa peau en profondeur grâce à un rituel en deux étapes qui va débarrasser les pores des impuretés, des résidus de pollution, de la sueur et de l’excès de sébum accumulés durant la journée. Ce geste beauté permet également de retarder l’apparition des rides car c’est uniquement sur une peau propre qu’un soin de nuit peut vraiment agir.

Même si on ne porte pas de maquillage, on commence par utiliser un soin lavant-démaquillant à base d’huile qu’on applique sur peau sèche. On réalise des petits mouvements circulaires afin de retirer les particules polluantes, les impuretés et le maquillage. On rince à l’eau tiède. On utilise ensuite un gel nettoyant à base d’eau.

On applique une crème de nuit

Le soir, on applique un soin plus riche qu’en journée. Contrairement à la crème de jour qui hydrate et protège des agressions extérieures, la crème de nuit se focalise souvent sur le renouvellement cellulaire. Selon certains experts, il serait conseillé d’appliquer sa crème de nuit entre 23h et 4h du matin car c’est à ce moment-là que notre peau est la plus réceptive pour recevoir les soins et qu’elle se renouvelle 8 fois plus vite qu’en journée.