Retrouver la forme après bébé ? C'est possible avec le programme "postpartum" de cfitmums !

Amélie Cloquet, kinésithérapeute et ostéopathe en région carolo, est avant tout une fan inconditionnelle de Crossfit. Elle nous transmet sa passion dans "La Grande Forme" et évoque également son nouveau programme pour les mamans qui veulent retrouver la forme.

Le jeudi, l'équipe de "La Grande Forme" donne la parole à un sportif passionné. Cette fois, place au Crossfit, un sport très complet, assez intuitif qui mélange cardio-haltérophilie-gymnastique et qui est de plus en plus à la mode ces derniers temps.

Amélie Cloquet, kinésithérapeute et ostéopathe du côté de Charleroi, est passionnée de Crossfit : "Chaque entraînement est très varié. On s'entraîne dans une box (une salle) en musique, en groupe et c'est accessible à tous. Les enfants sont également les bienvenus tout comme les sportifs et moins sportifs. On peut en effet adapter tous les mouvements, ce qui permet à tout un chacun de suivre le WOD (Work Of the Day)."