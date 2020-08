Retour au boulot, zen, soyons zen

La rentrée pointe le bout de son nez, et cela signifie la fin des vacances pour beaucoup. Il est important de retrouver la motivation, avant la reprise. L’équipe de " La Grande Forme " a décidé de demander conseils à Jean-Louis Verhaeghe, coach personnel.

Quand arrive l’heure de retourner au travail, la chose la plus importante à laquelle faire face, c’est à soi-même. C’est vous, vos sentiments et vos pensées que vous allez principalement devoir gérer. Il faut donc essayer de se centrer au maximum, de tout mettre en place pour se sentir bien personnellement. Si on y arrive, le retour au boulot en sera d’autant plus serein.