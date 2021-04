Reprise du sport en extérieur : comment expliquer les douleurs à la gorge, au nez ou encore aux oreilles ?

Sophia, une auditrice de Nivelles, nous a écrit pour demander des conseils au Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme". Elle se demande si c'est normal d'avoir mal à la gorge, aux oreilles et au nez depuis qu'elle a repris la course à pied au début du Printemps. L'équipe de l'émission a pris le temps de répondre à sa question.

Sophia de Nivelles nous écrit qu'elle a repris la course à pied et qu'elle a la sensation que le fait de respirer sans masque lors de sa course lui porte préjudice. Elle doit en effet constamment porter un masque au bureau (télétravail pas possible pour elle) et quand elle l'enlève pour aller courir, elle ressent des irritations dans la gorge et le nez, des douleurs dans les oreilles et même un goût de sang en bouche à la fin de son jogging.

Pour le Dr Charlotte, le masque n'est pas directement responsable des douleurs de Sophia. Cependant, il faut nuancer cette information. Le nez est un filtre à particules, aux pollens, aux allergènes, aux polluants. D'ailleurs, les Japonais portent leur masque en période saisonnière contre les allergies car 50% d'entre eux sont sensibles aux différentes allergies saisonnières. Le nez a également un autre rôle (parmi tant d'autres) : il va également réchauffer l'atmosphère pour avoir moins d'irritation, or si vous ne respirez pas par le nez mais pas la bouche, toutes ces fonctions tombent à l'eau.

Par ailleurs, si vous portez votre masque toute la journée, ce qui arrive souvent, c'est que le masque est porté trop longtemps sans être changé. En théorie, le masque doit être changé toutes les 4H et lavé à la machine s'il est en tissu. Du coup, ce masque devient un nid à microbes et votre nez également donc ce n'est plus très filtrant et pour la course ce n'est pas génial !