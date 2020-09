Reposez-vous dans un bain de foin !

La raconteuse de nature de "La Grande Forme", Virginie Hess nous dit tout sur les bienfaits du bain de foin.

A l’origine, le bain de foin était une tradition ancrée chez les paysans des pays alpins. Après une journée éreintante, ils se couchaient dans le foin coupé encore tiède pour y faire un somme et se réveillaient reposés et plein d’énergie.

Au Sud-Tyrol, les habitants du village de Fiè proposèrent même, à partir de 1890, des bains de foin emménagés dans les granges du village. Ceci a permis d’attirer les " curistes " de la région, puis des vacanciers étrangers. Aujourd’hui encore, le bain de foin est très apprécié par la clientèle de certains hôtels du coin.

Il ne s’agit évidemment pas de n’importe quel foin mais bien de celui issu des alpages, qui présentent une grande diversité florale. Le foin des Dolomites par exemple est connu pour être particulièrement " gras " en raison de la spécificité des sols. Composé de plantes feuillues telles que l’alchémille, le génépi, l’arnica, l’aspic, le chiendent, le foin des Dolomites est extrêmement bénéfique pour la santé.

Des études scientifiques ont démontré que les bains de foin, aussi connus sous le nom de "phytobalnéothérapie", soulagent l’arthrose, les problèmes respiratoires, l’inflammation du nerf sciatique et les rhumatismes, stimulent la circulation sanguine et le métabolisme, et éliminent les toxines. Et puis, ça détend !