Rentrée scolaire: optimiser son temps pour prendre soin de soi

C’est une rentrée un peu particulière qui aura lieu le premier septembre. Entre la pandémie et les vacances d’été pluvieuses, on ne s’est pas reposé autant que d’habitude. Dans l’émission "La Grande Forme" sur Vivacité, Fanny Weytens, Docteure en psychologie et fondatrice de la plateforme "ciao burn-out" nous donne quelques conseils pour que la rentrée se passe au mieux.

Entamer la rentrée avec des batteries qui ne sont pas tout à fait rechargées

Recommencer cette année après ces derniers mois qui nous ont demandé beaucoup d’adaptation, ce n’est pas facile. Remettre le pied a l’étrier, devoir gérer le boulot, la vie de famille et l’école en même temps, c’est parfois difficile à gérer. "Le plus grand risque, c’est que vos batteries s’épuisent très rapidement." explique la Dr Fanny Weytens. Selon elle, le plus utile, c’est d’utiliser le peu d’énergie qu’il nous reste des vacances, pour réfléchir à des changements à mettre en place pour diminuer la charge mentale et prendre soin de soi.

Optimiser son temps

3 images Faire des post-it pour optimiser son temps © GettyImages

Pour les gens qui travaillent : on peut optimiser son temps de travail pour profiter du temps gagné pour soi. Pour y arriver, on peut par exemple écrire sur des post-it toutes les tâches qu’on a à faire et on essaye de voir ce qu’on peut supprimer, ou déléguer. On peut également trier par ordre de priorités. Si ça vous semble compliqué, vous pouvez demander à votre chef de vous aider à trier. "Il faut essayer de profiter de l’énergie qu’on a eue pendant les vacances pour penser de manière stratégique à comment en faire moins, mais mieux." explique la Dr Fanny Weytens.

Lâcher prise

Lâcher prise, c’est un exercice très paradoxal. On imagine que lâcher prise, c’est quelque chose de passif. Alors que dans les faits, c’est tout l’inverse. Il faut prendre la décision, la tolérer et arriver à l’accepter. C’est un processus très actif.

Très pratiquement, on peut identifier plusieurs choses concrètes sur lesquelles on peut, on veut et on accepte de lâcher prise. Par exemple, si on a l’habitude d’aspirer tous les jours, on peut décider de ne plus aspirer qu’un jour sur deux, ou acheter un petit robot. On peut également décider de ne plus repasser les t-shirts de ses enfants et voir si on arrive à tolérer ça. On peut aussi essayer de ne plus vérifier le cartable des enfants et leur apprendre à le faire.

Rendre ses enfants plus autonomes

Rendre ses enfants plus autonomes permettra de se libérer de quelques tâches. On peut identifier des actions très concrètes et les apprendre à nos enfants. De cette façon, en quelques semaines, ils seront autonomes par rapport à certaines tâches. Lui apprendre à faire ses tartines, à prendre le bus seul, à faire son cartable par exemple.

Demander de l’aide à son entourage

3 images Mind-mapping © GettyImages

Pour nous aider, on peut faire ce qu’on appelle en psychologie : "un sociogramme". On se pose devant une feuille et on fait un mind-map avec les relations qu’on a autour de soi. Il y a peut-être de la famille, des voisins, des amis qui sont disponibles pour vous aider. Vous pouvez vous poser la question : à qui je peux demander quoi comme type d’aide ? Essayer de s’arranger, de s’entraider pour vous enlever des tâches sur la journée. Par exemple, demander à son voisin, dont l’enfant est dans la même école que le vôtre, de le conduire une fois sur deux.

Prendre du temps pour soi

Diminuer sa charge mentale, c'est bien. Mais arriver, en plus, à se reconstituer un stock d'énergie, c'est encore mieux. Prendre 10-15 minutes pour soi et se créer des petites bulles rien qu'à soi, c'est important. Vous pouvez par exemple décider de vous dire qu'un jour de la semaine, vous prendrez automatiquement du temps pour vous. Par exemple, avant d'aller chercher ses enfants, aller faire un tour seul. On peut également s'aménager une petite pièce, une petite "grotte" rien que pour soi. On peut apprendre aussi à ses enfants à le faire. Apprendre aux uns et aux autres que c'est OK de prendre du temps pour soi.