Régime : 6 trucs et astuces pour en finir avec l'effet yoyo

L'été approche à grands pas, l'occasion pour beaucoup de faire attention à sa ligne. Mais faire le yoyo avec son poids est-il bon pour la santé? Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme", nous aide à y voir plus clair grâce à la publication de son nouveau livre "Ma bible pour perdre du poids sans régime".

Avril et les beaux jours arrivent, on risque donc de voir ressurgir les régimes, surtout après ces périodes de confinement ou de moindre activité... Mais est-ce réellement une bonne idée ou pas ?

D'après Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne : "Clairement pas. Si les régimes fonctionnaient, ça se saurait depuis longtemps. Je parle bien sûr ici des régimes restrictifs. Donc de privations, de réduction importante des calories ou d’exclusion de familles entières d’aliments. Ça marche un temps (et pas toujours) et puis vient le fameux yoyo, parfois qualifié de yoyo ascendant. On reprend ses kilos et souvent un peu plus pour alors enchaîner les régimes et prendre inexorablement du poids."

Le mécanisme de yoyo

Il y a plusieurs mécanismes impliqués, dont certains ont été découverts récemment

Le métabolisme va s’adapter, pour nous sauver en fait. Comme on ne mange pas assez, les besoins du corps diminuent , notamment en ralentissant la thyroïde

La masse musculaire risque de diminuer , ce qui baisse encore le métabolisme

La frustration , qui rend le moindre aliment anodin l’objet de tous les désirs

Une baisse de certaines hormones qui coupent la faim , notamment la leptine qui est fabriquée par le tissu adipeux. Donc si on perd du poids, on a moins de gras, on fabrique moins de leptine et on mange plus , notamment la leptine qui est fabriquée par le tissu adipeux. Donc si on perd du poids, on a moins de gras, on fabrique moins de leptine et on mange plus

Manger trop peu de glucides, donc de féculents par exemple, va faire chuter la sérotonine, l’hormone du bonheur, qui nous rend zen, patient, et nous coupe l’envie de manger pain, pâtes, biscuits, bonbons, chips etc donc de féculents par exemple,la sérotonine,, qui nous rend zen, patient, et nous coupe l’envie de manger pain, pâtes, biscuits, bonbons, chips etc

Le régime : tout un concept

Est-ce que les régimes sont utiles au final ? D'après notre chroniqueuse, tout dépend de ce que vous entendez par "régime". Parfois, modifier son alimentation en améliorant les choix et la qualité demande beaucoup d’efforts et est considéré par certains comme un "régime". Aujourd’hui, manger sainement est considéré par certaines personnes comme "faire régime". En réalité, c’est juste manger équilibré.

En effet, le temps du simple comptage de calories in et out est totalement dépassé. La notion de qualité est primordiale. À calories égales, on peut grossir ou maigrir selon ce que l’on mange. Tout comme on peut réduire les calories et ne pas perdre de poids car des blocages hormonaux, métaboliques, psychologiques et même environnementaux empêchent la perte de poids. On sait aussi aujourd’hui que le microbiote joue un rôle clé dans la prise et la perte de poids. Et bien sûr la génétique intervient également. Tous ces facteurs sont donc à prendre en compte.