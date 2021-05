Réflexologie plantaire : quels sont les bienfaits pour votre santé ?

La réflexologie plantaire, est une médecine douce qui connaît de plus en plus de succès auprès des Occidentaux. Il s'agit d'une technique de massage et d'acupuncture sur les pieds. Éléments d'information avec Marine de Beaudignies, praticienne en réflexologie à Ixelles.

La réflexologie plantaire est une technique manuelle holistique qui va permettre un rééquilibrage énergétique, un massage des pieds d'origine chinoise. Cette technique va permettre de localiser et de débloquer des tensions qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'organisme explique d'emblée Marine de Beaudignies.

7200 terminaisons nerveuses

"Le pied est la partie la plus réflexogène de notre corps, dans chacun de nos deux pieds, on retrouve en moyenne 7200 terminaisons nerveuses dans lesquelles chaque partie du corps est représentée. Ces zones sont appelées des zones réflexes et quand on appuie sur une zone, on provoque un stimuli qui, lui, provoque un influx nerveux et envoie un signal au cerveau qui, à son tour, va envoyer un message à l'organe ou la partie du corps sur laquelle on se trouve."

Comme chaque zone réflexe correspond à un organe, une glande, ou une partie du corps, cela signifie que si on rassemble les deux pieds, on a le corps humain projeté sur la plante de ces derniers. Cette technique se veut très relaxante, c'est un moment de lâcher prise qui permet d'activer la circulation sanguine et de soulager les tensions.

Un peu d'histoire

La réflexologie plantaire existe depuis plusieurs millénaires et on a retrouvé des traces de sa pratique dans différentes civilisations notamment Chinoises, Indiennes ou encore Égyptienne. Il faudra cependant patienter jusqu'au XIXème siècle pour que cette technique fasse son apparition en Europe. Et elle se développe petit à petit ces dernières années.