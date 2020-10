Récolte des noisettes, noix et châtaignes : Comment les utiliser ?

C’est le moment de la récolte des noisettes, des noix, des châtaignes, des glands et des marrons. Sont-ils comestibles ? Est-ce qu’ils sont bons pour la santé ? Véronique Liesse, la nutritionniste de "La Grande Forme" nous dit tout sur ces fruits d’automne.

Les oléagineux comme les noix et les noisettes ont une mauvaise réputation car on les dit "riches en graisse". C’est pourtant de la très bonne matière grasse. Selon le fruit, vous retrouvez par exemple des graisses mono-insaturées dans les noisettes et les noix sont bourrées d’oméga-3. Ils ont aussi une grande richesse nutritionnelle : vitamines, minéraux, antioxydants, fibres… Ces oléagineux ont des bienfaits démontrés, notamment en prévention des maladies cardiovasculaires et du diabète de type 2. C’est aussi des alliés pour la gestion de poids, la mémoire et la santé mentale. N’hésitez donc plus à les manger.

Le conseil de Véronique Liesse : " une poignée d’oléagineux, une fois par jour, c’est-à-dire environ 25-30g. Nature évidemment". Vous pouvez les prendre en collation avec un fruit ou concassées dans une salade pour donner du croquant.