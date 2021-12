Rapidité d’éjaculation après une période d’abstinence : c’est grave docteur ?

Tous les vendredis dans "La Grande Forme", les auditeurs ont l’occasion de poser des questions "sexo" à Alexandra Hubin, sexologue et chroniqueuse dans l’émission. Cette semaine, Alexandra a reçu une question de Pierre : "Pourquoi, quand on reste longtemps sans faire l’amour, on éjacule très vite ?"

Quelques fois dans la vie, le contexte dans lequel on évolue fait en sorte qu’on est pris par pleins de choses, et de tracas. Entre le boulot, les enfants, les courses et le ménage, on est épuisé.e. Et du coup, il y a des périodes où les relations sexuelles peuvent s’espacer. Dans ce genre de période, miser sur la qualité des moments plutôt que la quantité est une bonne option. Ce n’est pas en termes de fréquences qu’on va forcément être plus heureux dans sa sexualité.

A partir du moment où il y a plus d’espace entre les rapports sexuels, un homme risque d'être plus réactif sur le plan sexuel et donc, l’éjaculation arrive plus rapidement. Dans cette situation, c’est un peu "la double peine": on se dit que ça fait longtemps et donc, on a envie d’en profiter un peu plus… Mais finalement, ça dure moins longtemps car l’éjaculation vient plus vite. Ce qui peut être frustrant.