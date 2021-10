Quidditch : le célèbre sport d’Harry Potter se joue en Belgique !

Vous êtes fan d’Harry Potter et vous cherchez un sport ? Alors, le Quidditch est fait pour vous ! A la base, il s’agit d’un sport fictif, joué dans la saga du célèbre sorcier. Mais en Belgique, il existe vraiment ! L’objectif : marquer le plus de points contre l’équipe adverse et attraper le "Vif d’Or." Explications dans "La Grande Forme" avec Adrien De Wannemaeker, Président de la Fédération Belge de Quidditch.

Le Quidditch est un sport qui a été fortement inspiré de la saga du jeune sorcier "Harry Potter." Il est d’abord apparu aux Etats-Unis dans les campus universitaires. Ensuite, de fil en aiguille, les règles se sont développées. Les premiers matchs entre universités ont eu lieu et des équipes, des clubs et des fédérations ont été créés dans plusieurs pays. ►►► À lire aussi : Après le Quidditch, voici le Kidditch ! Comment ça fonctionne ? Les équipes jouent à sept contre sept. Le but est de passer une balle de volley dans les anneaux de l’équipe adverse, pour marquer 10 points. La particularité est que, tout comme dans la saga, les joueurs courent avec un balai entre les jambes en permanence. "Il faut imaginer ça comme un handicap comme en basket lorsque les joueurs sont obligés de dribbler" explique Adrien De Wannemaeker.

Le Quidditch est un sport mixte et de contact. Il s’agit d’un mélange entre le handball et le rugby. Il faut courir et avancer avec le balai entre les jambes et il y a différentes stratégies à adopter : Soit vous tenez votre balai pour courir plus vite, mais alors vous tenez moins bien la balle.

Soit vous ne tenez pas votre balai, afin de mieux tenir la balle à deux mains, mais vous courez moins vite. Dans l’équipe des sept joueurs, quatre personnes jouent pour essayer de marquer des points dans les anneaux, deux autres personnes, "les batteurs", essayent d’éliminer les joueurs adverses en les faisant tomber de leur balai. Enfin, dans chaque équipe, un joueur est "attrapeur" et doit attraper le "vif d’or". Dans ce cas-ci, le vif d’or est sur l’arbitre. L’arbitre est habillé en jaune et a une chaussette avec une balle de tennis derrière son short. L’idée : attraper la balle sur l’arbitre.

2 images Le Quidditch joué par Harry Potter © Warner Bros. Picture

De nombreuses personnes pensent que le fait de courir avec un balai est douloureux. Mais ce n'est pas le cas et c'est même très peu dérangeant. Il n'y a pas besoin de vêtements spécifiques pour pratiquer ce sport. Pas contre, c'est un sport qui fait beaucoup travailler le cardio. Quand un batteur élimine un joueur, il doit enlever le balai qui se trouve entre ses jambes, et doit courir jusqu'aux anneaux de son équipe pour pouvoir remettre le balai et retourner jouer. Il faut faire beaucoup d'allers-retours sur le terrain entre l'attaque et la défense.